O deputado socialista Juan Díaz Villoslada opinou que "outros precandidatos" a liderar o PSdeG están a empregar "unha dialéctica baleira de contido porque responde a situacións do pasado".

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

Así se expresou este domingo nunha entrevista na Radio Galega recollida por Europa Press na que chama a que a carreira por liderar o partido en Galicia desenvólvase con "xogo limpo".

Por iso, emprazou a "non polarizar" a campaña das primarias para que "a partir" de outubro --mes das primarias e no que tamén se celebrará o congreso galego-- "todos" estean "detrás de quen sexa o novo secretario xeral".

Cuestionado sobre as "etiquetas" que outros colocan á súa candidatura, Villoslada indicou que non sente "nin cómodo nin incómodo" coas relacións que desde algúns sectores do partido imponse ao seu proxecto.

DESCARTA PACTOS

Así mesmo, descartou posibles pactos entre candidatos: "Confío en que o tres que saímos agora salgamos coa perspectiva de chegar ata o final, non de chegar a acordos con máis antelación da prevista".

A continuación, asegurou que "a integración" dos diferentes sectores do partido debe ser unha das claves de futuro do PSdeG, aínda que empraza a que "quen se integre" debe facelo coa "convicción" de que o fai "nunha nova etapa de renovación" no seo socialista.

MOCIÓN EN CORISTANCO

Cuestionado sobre a moción de censura no Concello de Coristanco (A Coruña), onde o único concelleiro socialista chegou a un acordo co PP que, días despois e logo de apoiala nun primeiro momento, foi rexeitada polo executivo provincial do PSOE; Villoslada cre que puido actuarse con "antelación".

"Creo que o Executivo provincial tomou a mellor decisión de dar marcha atrás nesta moción de censura porque non é coherente coa actual liña do partido", sinalou o deputado.