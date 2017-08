O potavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, cre que sería "bo" que Mariano Rajoy repita como candidato do PP á Moncloa e ve en Feijóo unha persoa "capacitada para asumir calquera tipo de responsabilidade". Con todo, afirma que o "importante" é "como o ven os galegos".

José Manuel Barreiro, portavoz do PP no Senado | Fonte: Europa Press

Estas foron as súas declaracións nunha entrevista concedida este domingo á Cadena Ser, na que falou sobre o "sempre hipotético" salto a Madrid do presidente galego como sucesor de Rajoy. Con todo, bota o freo: "Acaba de gañar as eleccións, leva menos dun ano, así que imos ser todos un pouco coherentes e prudentes", declarou.

Barreiro considera "indiscutible" o liderado de Feijóo en Galicia, posto que, ao seu xuízo, é alguén "con criterio e con peso" considerado a nivel nacional "porque o ten gañado e meréceo".

A comunidade galega ten un "protagonismo moi importante" na axenda estatal "a todos os niveis", afirmou o portavoz, quen a continuación lembrou que "a segunda e terceira autoridade do Estado son galegos" --en alusión ao líder do Goberno e á presidenta do Congreso, Ana Pastor--.

"NON LLE PREOCUPA" A MOCIÓN DE CENSURA

Sobre a posibilidade dunha moción de censura presentada polos socialistas e Podemos, Barreiro afirmou que "non lle preocupa" porque "non escoitou a ningún líder socialista pronunciarse" na dirección dunha iniciativa "que fose en contra da vontade maioritaria" dos españois.

Así, arremeteu contra a oposición galega, pois non coincide con ela en que Feijóo cada vez "pinte menos" no ámbito estatal. Deste xeito, sostivo que o PSdeG "non se atopa a si mesmo"; sobre o BNG, que foi "a segunda forza política e mire onde está agora"; e que En Marea, os "señores de Podemos", "teñen que facer unha catarse interna para definir quen son e quen os debe dirixir".

"NON TIÑA SENTIDO" QUE RAJOY DECLARASE

Preguntado sobre as declaracións de Rajoy como testemuña da trama Gürtel, dixo que "entende que é a súa obrigación" como cidadán pero que "non tiña sentido" que comparecese "porque nada tivera que ver". Así, considera que a súa intervención aclarou "de forma rotunda que el pouco ou nada podía achegar".

Ademais, insistiu en que é o presidente do Goberno "que máis fixo na historia de España" para loitar contra a corrupción, unha cuestión que negou que sexa o maior problema do seu partido. Para o portavoz no Senado, estas tramas afectan "a persoas que están fóra do PP" e que están sometidas á actuación e ao imperio da lei.

20 MILLÓNS DE TRABALLADORES COMO OBXECTIVO

Barreiro estableceu dous eixos para o curso político á volta do verán. O primeiro, "continuar profundando no proceso de recuperación económica" para "alcanzar ese obxectivo fundamental de 20 millóns de persoas traballando en 2020".

O segundo destes eixos, a situación en Cataluña, na que o PP buscará "a non celebración do referendo e a defensa da legalidade vixente". Con respecto a este tema, puxo en valor que un Estado de dereito "ten mecanismos para facer que se cumpra" a lei.

No Senado, o PP conta cunha maioría absoluta, pero o portavoz popular na Cámara destacou que o Goberno "está a demostrar que teñen toda a vontade do mundo para conseguir acordos" no Congreso, para o que pon como exemplo o "histórico" pacto sobre violencia de xénero.

PAZO DE MEIRÁS

Na entrevista tamén se falou sobre a polémica xurdida ao redor da xestión por parte da Fundación Franco das visitas ao Pazo de Meirás de Sada (A Coruña), sobre o cal dixo coñecer a situación "polo que vén publicando".

Sobre a "fronte institucional" da Deputación da Coruña para conseguir a titularidade pública do pazo, considera que a institución provincial "está lexitimada para expor o que considera oportuno".

"Non se se para os cidadáns da Coruña o principal problema é ese, non se se hai problemas que teñan que ver coas infraestruturas, cos temas sociais e as medidas de creación de emprego que lle corresponden", ironizou.