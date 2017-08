O portavoz de En Marea, Luís Villares, instou á Xunta a deixar de "estar de costas" a Portugal e desenvolver unha maior cooperación transfronteiriza co norte do país luso, onde se están desenvolvendo medidas para atraer investimentos estranxeiros.

Villares mantivo este domingo unha reunión co alcalde do municipio portugués de Viana do Castelo, José María Costa, na que tamén estivo presente o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Así, segundo sinala En Marea nun comunicado, o maxistrado en excedencia interesouse pola política industrial dos municipios do norte portugués, unha rexión na que se interesaron varias multinacionais para desenvolver proxectos.

Villares destacou que "a política de colaboración rexional" que se está desenvolvendo no norte de Portugal entre administracións debería tomarse como exemplo en Galicia, algo que "é difícil se a Xunta mantén como ata agora a actitude de estar de costas a Portugal e mesmo renegar en público de políticas que están a funcionar ben no país veciño".

Deste xeito, o líder a forza rupturista indicou que os concellos portugueses dispoñen dun "marco competencial maior" que os galegos, pero con "moitísimas menos competencias" que a Administración autonómica.

Con todo, continuou, as institucións locais foron capaces de articular medidas "que incentivan a implantación de empresas de carácter tecnolóxico e industrial".

POLÍTICAS DE RETORNO DE EMIGRANTES

Outro dos puntos do encontro foi as políticas para favorecer o retorno ao seu país de portugueses emigrados ao estranxeiro. Esta mesma semana, o Goberno luso anunciou un plan de axudas para tratar de atraer de novo aos titulados que emigraron por falta de oportunidades tras o estalido da crise económica.

Nesta liña, Villares destacou esta medida que, coa implantación de novas empresas en territorio luso, axudará ao retorno dos cidadáns que abandonaron o seu país de orixe.