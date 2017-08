O festival vigués de cultura urbana O Marisquiño péchase este domingo coas finais das competicións deportivas e a organización ha desatacado a "gran afluencia" do público, a ausencia de "incidentes destacables" e a "gran difusión" tanto a nivel nacional como internacional con transmisións por 'streaming' que chegaron "a máis de 100 países".

Ou Marisquiño finaliza con gran afluencia de público | Fonte: Europa Press

Segundo informaron os responsables do evento nun comunicado, isto foi posible "grazas ao importante investimento" que se realizou e aos acordos establecidos con diferentes plataformas, entre as que destaca Extreme do grupo Liberty Media, os propietarios dos dereitos da Fórmula 1.

A organización destacou que, aos 65 países --"no seu maior parte" en Europa e Latinoamérica-- aos que chegaron as retransmisións en liña en 2016, sumáronse este ano as decenas de miles de afeccionados de Asia e África, o que supera a centena de territorios e fai que O Marisquiño chegue aos cinco continentes.

O satélite Yashat foi o responsable da difusión das imaxes do festival por todo o mundo, destacando a retransmisión en 'streaming' de plataformas como Discovery Channel, Experienty TV, World Cup Skateboarding, Freeride Mountain Bike Association e Diario As.

Por último, os responsables afirmaron que "practicamente todos" os medios españois e galegos, xeneralistas e deportivos, realizaron algún tipo de cobertura de O Marisquiño.

De acordo aos seus datos, esta edición deixa unha afluencia de público "maior" ás anteriores, en parte grazas aos cambios realizados na distribución dos eventos, segundo asegurou a organización.