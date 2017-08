Veloso, segundo a segundo

Segundo a segundo, Gustavo Veloso achégase á camisola amarela da Volta a Portugal. Na oitava tirada, na xornada anterior á disputa da etapa raíña, o ciclista arousán recuperou sete segundos, catro na liña de meta e outros tres de bonificación na última das metas volantes. Na clasificación xeral, Veloso segue cuarto, pero agora a tan só 26 segundos do líder, o seu compañeiro no W52-FC Porto Raúl Alarcón, a falla de dúas etapas.

O arousán Gustavo Veloso, a 26 segundos da amarela de Raúl Alarcón. | Fonte: volta-portugal.com

Mentres, o estradense Álex Marque foi décimo na etapa, entrando xunto co camisola amarela a catro segundos do vencedor, Vicente de Mateos, outro dos candidatos á vitoria na Volta, que gañou ao esprinte e acadou dez segundos de bonificación. Marque, décimo na xeral a 2,08 do líder, corre cunha fisura nunha costela dende a terceira etapa, segundo revelou este domingo a agência Lusa.

Na oitava etapa, de 159,8 quilómetros entre Gondomar e Oliveira de Azeméis, a priori de trámite antes das dúas últimas e decisivas, os candidatos á vitoria final loitaron por cada segundo. Así, na última meta volante, despois de que Efapel botara abaixo a fuga do día, Veloso (W52-FC Porto Porto) apañou tres segundos, seguido de Vicente de Mateos (dous) e Rinaldo Nocentini (uno).



O W52-FC Porto de Veloso e Alarcón controlou o pelotón nos últimos quilómetros e preparou a chegada dos seus líderes na dura subida final a meta. Amaro Antunes lanzou o esprinte para os seus, pero Vicente de Mateos foi o máis rápido, seguido por Daniel Mestre e Marco Tizza. Gustavo Veloso foi cuarto e Nocentini quinto, pero houbo un corte no pelotón e o líder Raúl Alarcón perdeu catro valiosos segundos.



Coas bonificacións acadadas, De Mateos (14+2) subiu ao 2º posto na xeral, Nocentini (4+1) é terceiro a 19 segundos e Veloso (4+3), cuarto a 26’. Este luns, novena e penúltima etapa de 184,1 quilómetros entre Lousã e Guarda, con paso polo alto da Torre, na Serra da Estrela, único porto de categoría especial da 79ª edición da Volta a Portugal.





Clasificación xeral:

1º Raúl Alarcón (W52-FC Porto) 36h:23:13

2º Vicente de Mateos (Louletano), a 14s

3º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), a 19s

4º Gustavo Veloso (W52-FC Porto), a 26s

5º Amaro Antunes (W52-FC Porto), a 34s

6º João Benta (RP-Boavista), a 1,35

7º António Carvalho (W52-FC Porto), a 1,58

8º Henrique Casimiro (Efapel), a 2,08

9º Sérgio Paulinho (Efapel), a 2,08

10º Álex Marque (Sporting-Tavira), a 2,08