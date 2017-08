Investigan a aparición dun cadáver flotando na costa de Vigo

As forzas da orde investigan a aparición dun cadáver flotando no mar en Vigo. O corpo foi localizado por unha embarcación de Salvamento Marítimo a uns 800 metros da costa, á altura do Museo do Mar, nunha zona próxima á praia de Samil.

O 112 Galicia tivo coñecemento do achado na noite do domingo, a través dun aviso da Policía Nacional. O corpo foi rescatado polos efectivos de emerxencia e trasladado pola Salvamar Mirach ao porto de Vigo.

Segundo informa o 112 Galicia, está previsto que este luns se lle practique a autopsia ao cadáver para coñecer a súa identidade e as circunstancias da súa morte.