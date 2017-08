A CIG rexeita a folga convocada por UXT nos aeroportos galegos e pídelle que “recapacite”

A CIG pide a UXT que "recapacite" sobre a convocatoria de paros parciais dos traballadores de seguridade dos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela a partir do 20 de agosto, xa que critica que foi unha decisión tomada "ás costas dos traballadores" e "dos demais sindicatos".

Pasaxeiros Realizan O Control De Seguridade En Lavacolla | Fonte: Europa Press

A central sindical nacionalista reprocha a UXT que "busque sacar rédito sindical aproveitando a ocasión" por "non defender os intereses dos traballadores antes", e censura que non tentase conseguir o apoio dos demais sindicatos —CC.OO. e USO tamén se desmarcaron da folga—, nin "contando coa opinión dos traballadores".

A CIg sinala que "nunca" toma decisións "sen contar cos traballadores", como ao seu xuízo fai UXT. "E moito menos levalos a unha folga sen coñecer as causas que a motivan", lamenta.

Respecto diso, explica que as seccións sindicais con representación nos aeroportos de Santiago e A Coruña mantiveron un primeiro contacto hai 20 días, onde se acordou reunirse con asesores de sindicatos con presenza no comité de empresa para unificar reivindicacións e marcar unha folla de ruta "para facer as cousas correctamente".

Tras iso, fíxase unha asemblea con todos os traballadores para expor as reivindicacións a propor ás adxudicatarias da seguridade privada dos aeroportos de Santiago e A Coruña, pero censura que UXT "decidiu non contar coas demais forzas sindicais". Por iso, a CIG sinala que tomará as medidas que considere "adecuadas", pero co único interese de mellorar as condicións laborais.

Así mesmo, reprocha que UXT "permitiu e colaborou" en 2012 coas empresas privadas e con AENA en xuño de 2012 para permitir que cada vixiante "perdese ao ano 2.250 euros" e "tirar abaixo todo o conseguido durante moitos anos de loita".