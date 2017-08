O BNG pide declarar aos Franco e a súa Fundación “non gratos” en Galicia

O BNG presentou este luns unha declaración institucional e unha proposición non de lei na que reclama ao Parlamento e á Xunta que se sitúen en relación ao conflito xurdido co Pazo de Meirás, pedindo a súa "devolución" ao ámbito público e declarando tanto á familia Franco como á Fundación Francisco Franco "non gratos" en Galicia.

Pazo de Meirás (A Coruña) | Fonte: Europa Press

Así o explicou o deputado nacionalista Luís Bará, que reclamou que desde o Parlamento se lidere un "chamamento a todas as institucións" para que se adhiran á plataforma creada "en prol da devolución do pazo" ao patrimonio público, unha cuestión que, opinou, debería "liderar" a Xunta de Galicia.

Do mesmo xeito, a declaración institucional "condena" as declaracións realizadas pola Fundación Francisco Franco, nas que aseguraban que empregarían a xestión de visitas a este Ben de Interese Cultural (BIC) para "honrar" a figura do ditador, e pide ao Goberno do Estado que se "ilegalice" esta entidade.

A maiores, o BNG reclama que Parlamento e Xunta "apoien" a declaración aprobada polo Concello de Sada pedindo xestionar desde o ámbito municipal as visitas a este espazo, así como que "se impida a entrada da Fundación Francisco Franco neste enclave".

Tras lembrar a "necesidade dunha Lei Galega de Memoria Histórica que evite que sucedan este tipo de cousas", Luís Bará reclamou tamén que desde o ámbito autonómico se declare como "non gratos" tanto á familia Franco como á fundación que leva o nome do ditador pola súa actitude en en relación a Meirás. "É o mínimo que se pode pedir", sentenciou.