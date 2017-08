O Partido Socialista de Galicia lembrou que foi o "primeiro en solicitar" que se puidera visitar o Pazo de Meirás (A Coruña), e clarificou a súa postura ante a controversia xerada pola Fundación Franco, resaltando que o edificio histórico foi "usurpado" aos veciños polo "ditador" e os seus familiares.

A deputada socialista do PSdeG, Patricia Vilán, respondeu así en rolda de prensa ás preguntas formuladas pola postura socialista ante a declaración institucional e proposición non de lei que presentou o BNG na que pide declarar á familia Franco e á Fundación "non gratos" en Galicia e na que reclama a "devolución" do Pazo ao ámbito público.

Respecto diso, asegurou que desde o Partido Socialista non se entende "cal é a posición do Partido Popular" e que se terá que valorar a postura do BNG cando se teña por escrito, atendendo tamén ao posicionamento dos membros do PSOE do Concello de Sada, municipio no que se sitúa o Pazo de Meirás.

En todo caso, quixo deixar claro que o PSOE rexeita a situación que se xerou tras o anuncio da Fundación Franco de fomentar a figura do ditador nas visitas a este ben de interese cultural.

"Nós estamos en contra do que está a ocorrer no Pazo de Meirás, fundamentalmente, por respecto ás vítimas do franquismo e do golpe de estado de Franco, e por como se usurpou o pazo", concluíu.