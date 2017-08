O Partido Socialista de Galicia levará ao Parlamento de Galicia o "escandaloso" peche ata o 13 de setembro do Xulgado de Violencia de Xénero da Coruña pola ausencia dun substituto para o xuíz titular, e acusou á Xunta de "mirar para outro lado", e ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, de defender a loita contra a desigualdade á vez que acode a bailes en Pontevedra "con debutantes en sociedade de 18 anos".

En rolda de prensa este luns, a portavoz de Xustiza do grupo socialista Patricia Vilán, denunciou que do mesmo xeito que se "ve en películas que nalgúns comercios ponse o cartel de volve máis tarde", a "política do PP en violencia de xénero na Coruña é tamén a de volvo o 13 de setembro".

Tras facer referencia a que o Observatorio de Igualdade da Coruña foi o primeiro en denunciar este peche temporal, explicou que o Ministerio de Xustiza non accedeu á petición do Xuíz titular de que se destinara a un substituto durante a súa ausencia.

Nesta liña, os socialistas reclaman coñecer cal foi a postura da Xunta para reclamar este Xulgado ante o Ministerio, ao entender que "o presidente Feijóo, o vicepresidente Alfonso Rueda e a secretaria xeral de Igualdade miraron para outro lado".

Unhas críticas que tamén estendeu cara ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, pola súa presenza no Baile de debutantes este fin de semana do Casino de Pontevedra.

"Está moi ben asinar papeis e apertar botóns, pero despois cando a realidade nos di que hai que facer un traballo de verdade, Feijóo, Rueda e a secretaria xeral de Igualdade miran para outro lado", censurou, e "Rajoy dedícase a ir ao baile da Peregrina con non sei cantas debutantes, presentadas en sociedade, con 18 anos, esa parece ser a loita contra a desigualdade que ten en mente o Partido Popular".

O peche temporal do Xulgado da Coruña prodúcese a pesar de que, lembrou Vilán, en Galicia rexístranse unha media de 15 denuncias diarias por malos tratos contra a muller, con só dous Xulgados específicos -os da Coruña e Vigo-, e co coruñés resolvendo ao redor de 1.200 asuntos penais e máis de 130 civís no ano 2016.

Ante a ausencia dun maxistrado titular os asuntos serán derivados aos de garda pero isto suporá, segundo abundou Vilán, que só se traten as cuestións graves e poidan quedar pendentes, por exemplo, as decisións sobre as visitas ou custodia dos fillos de mulleres que denuncien malos tratos e que se terían que decidir en 30 días.

Ademais, a "única" xustificación do Ministerio para non destinar a un substituto é, critica o PSOE, que xa se superou nun 106% o orzamento para contratar xuíces de substitución en Galicia neste 2017, co que "non haberá máis orzamento para o que queda de ano en Galicia".

"Parécenos escandaloso que a aposta do PP contra a violencia de xénero sexa pechar Xulgados", concluíu, remarcando que no verán se rexistra un incremento das denuncias por violencia de xénero.