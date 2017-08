Amancio Ortega pecha 2016 cunha fortuna inmobiliaria valorada en máis de 6.700 millóns

O fundador de Inditex, Amancio Ortega, pechou 2016 con activos inmobiliarios valorados en 6.719 millóns de euros, o que supón 661 millóns de euros máis que un ano antes, agrupados na súa sociedade Pontegadea Inmobiliaria, que conta cun patrimonio neto de 6.485 millóns de euros, superior aos 5.460 millóns de euros dun ano antes.

Ortega, que inviste parte dos dividendos que recibe de Inditex no sector inmobiliario, posúe a maior inmobiliaria española, centrada na compravenda e aluguer de grandes edificios, que conta cunha carteira de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, non residenciais, situados no centro de grandes cidades en España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Asia.

Pontegadea Inmobiliaria logrou un resultado de 72 millóns de euros en 2016 fronte aos 103 millóns de euros logrados un ano antes, o que supón un descenso do 30%, segundo sinala a firma que agrupa os investimentos de Ortega no sector inmobiliario nas contas remitidas ao Rexistro mercantil e ofrecidas por Infoempresa.com.

Esta diminución vén motivada, fundamentalmente, polas fluctuacións das divisas durante o ano pasado, que xeraron unhas diferenzas negativas de cambio de 19 millóns de euros concentradas, na súa maior totalidade, na variación da cotización da libra esterlina.

Precisamente o 17 de marzo deste ano a firma de Amancio Ortega subscribiu unha ampliación de capital en libras esterlinas na súa sociedade británica Pontegadea UK por importe de 114 millóns de euros.

Pola súa banda, o resultado de explotación situouse en 102 millóns de euros, lixeiramente por encima dos 101 millóns rexistrados un ano antes, á vez que os ingresos alcanzaron os 120 millóns de euros, fronte aos 129 millóns de euros totalizados en 2015.

Entre as operacións inmobiliarias protagonizadas polo fundador de Inditex en 2016, ano no que desembarcou en Asia coa compra dun inmoble en Corea do Sur, destacan a compra da Torre Cepsa en Madrid por 490 millóns de euros.