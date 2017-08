O grupo parlamentario de En Marea pedirá no Parlamento de Galicia o "total apoio" ás iniciativas que se aprobaron o sábado no Concello de Sada (A Coruña) para recuperar o Pazo de Meirás, que se sitúa nesta localidade, para uso público.

Nunha nota de prensa, a formación explica que con esta iniciativa pretende que a cámara galega se pronuncie sobre o que cualifica como "unha das maiores vergoñas do espolio franquista e de falta de respecto coa memoria das vítimas da ditadura franquista".

En Marea lembra que este sábado 12 o Concello de Sada aprobou o apoio expreso do pleno para instar á Xunta de Galicia á solicitude de que sexa a administración local a que xestione o réxime de visitas ao BIC Pazo de Meirás, e a que se evite e, no seu caso, non se autorice, a que sexa a Fundación Franco quen as organice.

Así, na súa iniciativa reclámase que a Cámara comparta e apoie o contido do aprobado polo pleno da corporación de Sada, que asuma a vontade de acordar, promover ou demandar as iniciativas lexislativas ás que fai referencia o acordo e que se inste á Xunta a que dentro das súas competencias execute o decidido na sesión plenaria local.

Neste sentido, o pleno extraordinario de Sada tamén recolle instar á Xunta a que "esixa aos propietarios que detentan o inmoble a que cumpran co réxime de visitas ao BIC disposto na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, con independencia da resolución dos expedientes polos incumprimentos reiterados xa incoados, coa imposición da máxima sanción prevista na devandita Lei para estas infraccións".

Ademais, tamén demanda da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado o apoio institucional ás actuacións encamiñadas a recuperar o Pazo de Meirás para a titularidade e uso públicos, e que se formalice unha declaración institucional de condena expresa ante os comunicados emitidos pola Fundación Franco así como de apoio á memoria das vítimas do franquismo.

En Marea tamén recolle que o pleno de Sada aprobou instar as Cortes do Estado, grupos parlamentarios e do goberno do Estado ás iniciativas lexislativas conducentes á modificación da vixente Lei 50/2002, para que se declaren ilegais as fundacións que como a de Franco "teñan por obxecto a homenaxe á vida e a obra criminal do ditador".

Por último, a formación reclama que o Parlamento de Galicia preste respaldo a todas estas iniciativas aprobadas para "recuperar o uso público de Meirás e terminar coa lexitimación do espolio franquista que está a consentir o Partido Popular".