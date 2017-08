Deteñen a un veciño de Vigo por insultar, dar unha puñada e tentar agredir sexualmente a unha muller

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron como presunto autor dun delito de violencia de xénero e intento de agresión sexual a un veciño da cidade olívica de 49 anos de idade que supostamente insultou, deu unha puñada, tentou violar e fixo ademán de arroxar ao baleiro a unha muller.

Segundo informou a Policía Local, os feitos ocorreron sobre as 18,30 horas deste domingo, cando a Central de Información e Mando (Cima) recibiu un aviso de que se estaba producindo unha agresión dun home a unha muller na rúa Aragón.

No lugar, a requirente informou de que se atopaba na vía pública cando escoitou a unha muller pedindo auxilio desde un inmoble próximo, polo que os axentes acudiron ata o lugar e, guiándose dos ruídos, identificaron a vivenda.

Tras chamar, abriu a porta unha muller co pescozo arroibado e os ollos chorosos, quen dixo que só mantivera unha discusión. Un home que se atopaba xunto a ela introduciuse entón nunha das estancias, co que ela relatou "abertamente o ocorrido".

Así, manifestou que o home a insultara e tentara manter relacións sexuais non consentidas con ela, ata que conseguiu zafarse e saír ao balcón para pedir auxilio. Entón, o home suxeitouna do pescozo facendo ademán de arroxala ao baleiro e, finalmente, propinoulle unha puñada no peito.

Ao escoitar esta versión dos feitos, o home volveuse moi agresivo e tratou de acometer contra a muller mentres a ameazaba para que non falase. Ante todo iso, os axentes procederon a deter ao home, de iniciais A.F.A., natural de Carballeda de Avia (Ourense) e domiciliado en Vigo.