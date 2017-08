En Marea reclamou á Xunta que atenda a "demanda unánime" de realizar "axustes" no novo plan de transporte por terra expresada polo "sector, os concellos e os usuarios", á vez que alertou que, de non reconducirse a situación, as "condicións inasumibles" dalgunhas liñas farán que caia a demanda e isto podería derivar no "desmaio" de moitas rutas.

"É hora de facer axustes neste plan, non esperar a que isto se consolide e a xente dea por perdido o seu costume de usar transporte publico e opte polo privado", aseverou este luns en Ourense o portavoz da formación rupturista, Luís Villares.

Así, a preguntas dos medios, teorizou con que o plan de transporte por terra que entrou en vigor neste mes de agosto evidencia unha "estratexia constante do PP": "redúcese o servizo, faise inasequible, imposible, notoriamente molesto de tal maneira que deixa de ter demanda porque ten unhas condicións que son inasumibles para os seus usuarios".

"Despois dise que non hai demanda e péchase", apostilou Villares, que reclama á Xunta que deixe de facer "oídos xordos a unha demanda unánime" expresada "non só" polo sector do transporte, senón tamén polos propios usuarios.

Así as cousas, incidiu en que "a maioría absoluta" dos populares no Parlamento galego "impídelles escoitar ao sector", o que derivou en que "este plan deixe liñas que non se cobren" e "necesidades reais dos concellos que non están a ser atendidas".