Denunciadas catro navieiras por levar a Cíes máis persoas das permitidas

O Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, dependente da Xunta, presentou senllas denuncias contra catro navieras que conectan as localidades de Vigo, Baiona e Cangas coas Illas Cíes, por supostamente trasladar ao arquipélago durante dúas xornadas a máis persoas das permitidas.

Praia De Rodas, Nas Illas Cíes | Fonte: Europa Press

Tal e como comunicou a Europa Press o director-conservador do Parque, José Antonio Fernández Bouzas, entre o catro navieras denunciadas transportaron ata as Illas Cíes a 2.000 persoas de máis o pasado día 3 de agosto e outras tantas o día 5, de acordo co reconto realizado polos axentes forestais.

Ante estes feitos, indicou que se iniciou a tramitación destes expedientes por unha suposta vulneración da normativa, e agora será a Xunta tome unha resolución, que pode desembocar nunha sanción económica ou mesmo na extinción do permiso de navegación para levar turistas, ben nesta tempada ou na próxima.

Fernández Bouzas manifestou que o exceso de turistas é prexudicial para o parque porque pode "esnaquizar hábitats prioritarios" e supón un consumo de auga en demasía; pero tamén dixo que supón un peor servizo e "un perigo" para os propios visitantes, xa que "non pode haber tanta xente" e en caso de emerxencia podería levar problemas de evacuación.

Así as cousas, aínda que admitiu que tras as denuncias as navieras "están a comportarse", trasladou que están "indignados" e lamentou que se teña que "perder o tempo" en controlar que se cumpren as normas. Neste marco, pediu ás navieras --algunha das cales apuntou que é reincidente-- que "se comporten", porque "teñen todo o ano para gañar diñeiro".