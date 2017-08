Sanidade inmobiliza 300 quilos de carne de poldro destinados a unha festa de Meis por falta de garantía sanitaria

A Consellería de Sanidade inmobilizou preventivamente un lote de máis de 300 quilos de carne de poldro, que estaban destinados a consumo humano nunha festa gastronómica no Concello de Meis (Pontevedra), por falta de garantía sanitaria.

Segundo informa a Consellería a medida foi realizada a través do seu servizo de Control de Riscos Ambientais da Xefatura Territorial de Pontevedra, en colaboración co SEPRONA da Garda Civil.

Os responsables da mercadoría non presentaron a documentación que acreditase o correcto almacenamento, manipulación e despezamento das carnes frescas de equino inmobilizadas, entre o momento no que saíron do establecemento de sacrificio e o destino no local de elaboración. Por tanto, non se podía garantir a súa rastrexabilidade e o mantemento da cadea de frío.

Por este motivo, técnicos veterinarios da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade en Pontevedra notificaron oficialmente esta intervención ás administracións local, provincial e autonómica.

RELEVANCIA PREVENTIVA DOS CONTROIS

A Consellería de Sanidade, a través da súa Xefatura Territorial de Pontevedra, indica que é consciente do incremento na produción e distribución de alimentos nesta época estival, xunto cun maior consumo alimentario masivo fóra do fogar -debido ao lecer ou circunstancias festivas-.

Por esta razón, afírmase que "é máis relevante a adopción de medidas preventivas permanentes de control, como son as inspeccións e as inmovilizaciones". A Consellería de Sanidade trata así de buscar diminuír "o risco de aparición de enfermidades de orixe alimentaria, provocadas polo potencial consumo de produtos que non reúnen as preceptivas garantías sanitarias".