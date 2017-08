En Marea pedirá no Parlamento galego a dimisión do director xeral de Ordenación Forestal

En Marea anunciou que pedirá no Parlamento galego a dimisión do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, porque consideran que está a levar a cabo "unha xestión nefasta" no seu departamento.

Así o indicou a forza rupturista nunha rolda de prensa celebrada este luns en Ourense na que presentaron un decálogo para combater os incendios forestais que pon o foco na "prevención", impulsar "estímulos sociais" no rural e revisar a Lei de Montes da Xunta.

No acto participaron o portavoz de En Marea, Luís Villares, e os deputados na Cámara galega Paula Quinteiro e Davide Rodríguez. Alí, aseguraron que é preciso "cambiar o modelo produtivo" e acabar coas "especies pirófitas" dos montes tomando como exemplo a traxedia vivida en Portugal hai uns meses.

Ademais, Villares sinalou que a recentemente creada axencia forestal está integrada na Consellería de Economía, algo que "o di todo sobre a política" da Xunta en materia de xestión de montes.

Así, tras remarcar que pedirán a dimisión de Fernández-Couto, Quinteiro reclamou que o servizo de extinción de incendios sexa "completamente público"; mentres que Rodríguez alertou que Galicia ten "500.000 hectáreas de eucalipto", cando a lei "di que non pode haber máis de 200.000".

A continuación, cargou contra a Xunta por "non ser capaz de cumprir" co Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga), que foi presentado "tarde e mal".

A forza rupturista alertou ante "o abandono do rural, a falta de investimento e servizos públicos, a reforestación mediante especies alóctonas de ciclo curto que hoxe supoñen máis do 50 por cento" da superficie total de Galicia cando no ano 1987 "eran apenas do 3 por cento".

"Existe na administración pública galega un discurso unicamente productivista do monte, negativo en termos sociais e ambientais, e insuficiente e precario en termos económicos", denunciou Villares.

DECÁLOGO

Así as cousas, En Marea presentou o seu decálogo de medidas para afrontar a problemática dos incendios forestais, cuxo primeiro punto apunta á necesidade de levar a cabo actuacións "de forma organizada e coordinada" para facer que as "accións preventivas teñan máis importancia dentro da planificación xeral".

O segundo punto pasa pola elaboración e difusión entre a poboación de plans de emerxencia en caso de incendio, mentres que o número tres pide a aprobación dunha lei galega para mitigar os efectos do cambio climático.

A continuación, chama a establecer un "plan social e de estímulos ao rural" para frear a "especulación" e fomentar o emprego; revisar a Lei de Montes para "reverter o proceso de abandono"; aumentar as distancias mínimas de separación entre masas forestais e inmobles e, no número seis o decálogo, mobilizar as terras para dotalas de produción.

Ademais, pide que o eucalipto sexa incluído no catálogo de especies invasoras, frear a perda de superficie agraria útil, reforzar a prevención como "eixo central" da actuación pública nos montes e, como décimo e último punto, crear un "dispositivo único e público" da loita contra incendios.