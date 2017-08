Falece un operario mentres descargaba bloques de formigón nunha leira en Viveiro (Lugo)

Un operario faleceu ao envorcar o camión que manexaba mentres descargaba uns bloques de formigón nunha leira en Viveiro (Lugo), e quedar atrapado entre o vehículo e un muro da casa.

Os feitos tiveron lugar na parroquia de Galdo en torno as 14,45 horas. Nese momento, o 112 Galicia recibía a alerta do ocorrido a través do 061-Urxencias Sanitarias.

Inmediatamente, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia avisou aos Bombeiros de Viveiro, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico.