Investigan a un vigués por receptación de máis de 400 moedas antigas procedentes de espolios arqueolóxicos

Axentes do Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil comisaron a un veciño de Vigo máis de 400 moedas antigas supostamente procedentes de espolios en xacementos arqueolóxicos.

Tal e como informou o Instituto Armado, como consecuencia destes feitos este individuo é investigado por un presunto delito de receptación de moedas antigas de "considerable valor histórico".

Este xoves está previsto que se celebre un acto en Vigo no que participarán a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, e o alcalde da cidade olívica, Abel Caballero, para depositar estas pezas no museo Quiñones de León.

O tenente coronel xefe interino da Comandancia da Garda Civil, Manuel Touceda, será o encargado de facer entrega das moedas; e o oficial xefe do Seprona na provincia ofrecerá máis datos sobre esta intervención.