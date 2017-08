Controlado o incendio de Vilariño de Conso (Ourense) e extinguido o de Vilalba (Lugo)

A Consellería de Medio Rural informou da situación dos incendios, con datos recolleitos ata as 19,30 horas deste luns, indicando que está controlado o incendio no municipio ourensán de Vilariño de Conso, que afecta a 119,68 hectáreas, e está extinguido o do municipio lugués de Vilalba.

Así, ás 18,24 horas deuse por controlado o lume que comezou o sábado ás 13,06 horas no Concello de Vilariño de Conso, na parroquia de Castiñeira. Segundo as últimas estimacións afecta a 119,68 hectáreas, das que 2 son de arboledo e o resto de monte raso. Na súa extición estiveron traballando 10 axentes, 35 brigadas, 16 motobombas, 1 pa, 5 helicópteros e 3 avións.

EXTINGUIDO O INCENDIO DE VILALBA

Por outra banda, ás 15,11 horas do mediodía dábase por extinguido o incendio rexistrado no Concello lugués de Vilalba, parroquia de Vilapedre, que comezaba ás 02,08 horas desta madrugada.

Afectou a 24 hectáreas de monte raso. Na súa extinción participaron 1 técnico, 4 axentes, 9 brigadas e 6 motobombas.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, toda a información actualizada sobre incendios forestais poderá ser consultada na conta aberta de twitter: @incendios085.