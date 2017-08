A presión puido con Veloso

“Non é fácil liderar un equipo sen ser o líder da carreira, cargar coa presión para quitarlla a outros, pensar no equipo sempre antes dos obxectivos persoais. Ao final, todo iso pesa e xa son cinco anos seguidos con esa presión. Todo afecta, son humano e hoxe perdín a Volta a Portugal”, asumiu Gustavo Veloso (W52-FC Porto), vencedor da Grandíssima no 2014 e 2015, segundo no 2013 e 2016, e antes de arrincar o principal favorito para a edición deste 2017.

Veloso entrou a case 42 minutos do vencedor na etapa raíña. | Fonte: @W52-FCPorto

Na etapa raíña, o ciclista arousán, de 37 anos, perdeu todas as súas opcións de acadar un novo título da Volta a Portugal, perdendo na liña de meta 41 minutos e 49 segundos co vencedor, Amaro Antunes, e co camisola amarela Raúl Alarcón, os dous primeiros na liña de meta e compañeiros seus no W52-FC Porto. “Hai días bos e días malos. Tiven a desgraza de ter un día malo hoxe, mais a vida continua”, recoñeceu á agência Lusa Gustavo Veloso, quen agradeceu o respecto e o cariño amosado por seareiros e adversarios durante a xornada.

A novena etapa, 184 quilómetros con cinco portos de montaña entre Lousã e Guarda, incluía a temíbel subida a Torre, 27,4 quilómetros de categoría especial. Aí comezou a perder a Volta o ciclista arousán. A dura subida fixo minguar o pelotón, e Gustavo Veloso quedou atrás. Ademáis, Amaro Antunes e Raúl Alarcón saltaron a polos escapados, e acabaron os dous sós en cabeza, tirando a morte para abrir oco co resto e sentenciar a Volta.

Atrás, o estradense Álex Marque (Sporting-Tavira) traballaba arreo para reducir a desvantaxe do seu compañeiro Rinaldo Nocentini coa cabeza, pero estivo só e non tivo éxito. Gañou Amaro Antunes, co mesmo tempo que Alarcón; De Mateos foi cuarto a 4,41; Nocentini, quinto a 4,44 e Marque, sétimo a 4,50. Veloso entrou no posto 60º a 41,49.

A Volta a Portugal termina este martes cunha etapa contra o reloxo individual de 20,3 quilómetros en Viseu. Raúl Alarcón (W52-FC Porto) é o principal favorito, con 28 segundos de vantaxe sobre Amaro Antunes na xeral e cinco minutos sobre o resto de candidatos.



Clasificación xeral:

1º Raúl Alarcón (W52-FC Porto) 41h:19:59

2º Amaro Antunes (W52-FC Porto) a 31s

3º Vicente de Mateos (Louletano) a 5,04

4º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) a 5,12

5º João Benta (RP-Boavista) a 6,32

6º Henrique Casimiro (Efapel) a 7,07

7º Álex Marque (Sporting-Tavira) a 7,07s

8º António Carvalho (W52-FC Porto) a 7,16

9º Sérgio Paulinho (Efapel) a 7,39

27º Gustavo Veloso (W52-FC POrto), a 42,24