Ferida unha persoa tras envorcar o seu coche en Rianxo

Unha persoa resultou ferida tras saírse da vía co seu coche e envorcar en Rianxo na madrugada deste martes na autovía do Barbanza, AG-11.

Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o coche implicado finalizou envorcado na saída de Catoira da AG-11, sentido Ribeira. O sinistro obrigou a cortar ao tráfico esa saída durante dúas horas.

O 112 Galicia tivo constancia do ocorrido a través da alerta dun particular sobre as 4,00 horas. Foron avisados 061, Bombeiros de Boiro e de Ribeira, Protección Civil de Rianxo, Garda Civil de Tráfico e servizo de mantemento da estrada.