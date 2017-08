A CRMH pide á Xunta que denuncie a Fundación Franco por delito de odio

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) pedirá á Xunta que considere como "acción urxente e inmediata" a denuncia contra a Fundación Francisco Franco por delito de odio, á vez que insiste en reclamar á familia do ditador a devolución do Pazo de Meirás.

Pazo de Meirás

A CRMH responde así ao comunicado emitido o luns pola Fundación Francisco Franco no que pedía á "dereita covarde" defender a "media España vítima da Fronte Popular", no cal tamén aseguraba que o "ditador non fusilou a ninguén" nin ditou condenas á morte.

Deste xeito, a Comisión considera que estas palabras "insisten no relato negacionista" do "xenocidio franquista" e "volve equiparar" vítimas con verdugos.

Así, advirte de que existen ferramentas legais para frear estas condutas e insiste na "necesidade dunha coordinación e consenso amplo" na Xunta para que o Ben de Interese Cultural (BIC) pase a mans públicas, así como para que o Goberno galego lidere as denuncias contra a Fundación Franco.

A xuízo da Comisión, a acusación de delito de odio "non só" garante os dereitos á non discriminación ou á protección da igualdade e da diferenza, senón que tamén "debe protexer valores superiores" dos dereitos fundamentais.

A CRMH subliñou que "non é casual" este "rexurdir" do discurso franquista en España dentro dunha "estratexia" para "instalar unha alternativa franquista que socave a fráxil democracia española", asentada "sobre unha reforma tímida" do franquismo.