Leiceaga denuncia o uso das canles oficiais do PSdeG a prol de Villoslada

O actual portavoz do PSdeG no Parlamento galego e aspirante á secretaría eral do partido nas primarias que terán lugar o 8 de outubro, denuncia o emprego da conta oficial de Facebook dos socialistas galegos en favor de Juan Díaz Villoslada. En concreto, Leiceaga refírese a unha entrada nesta rede social na que o PSdeG se fai eco dunha mensaxe do tamén precandidato a liderar o partido "Temos que darlle unha sacudida de modernidade ao partido. Hoxe compartín novas ideas cos compañeiros e compañeiras en Carballo". Isto acompáñase coas etiquetas #ConVilloslada e #PrimariasPSdeG.

Captura do Facebook do PSdeG con mensaxe de apoio a Villoslada

Así, Leiceaga cualifica este feito como "moi grave" e reclama "neutralidade" á comisión xestora do PSdeG no canto de utilizar as redes sociais do PSdeG "en favor dun candidato".

O portavoz parlamentario socialista avanza que o vindeiro xoves, 17 de agosto, rexistrará na sede do PSdeG en Santiago un escrito no que solicitará á presidenta da xestora, Pilar Cancela, "as necesarias explicacións" ante o ocorrido. "Pediremos un informe detallado porque é da máxima gravidade", sostén.

"Calquera que coñeza como funciona unha páxina de Facebook con administrador sabe que queda rexistrado quen sobe as fotos e as notas publicadas. Así que alguén terá que asumir responsabilidades diante dun feito tan grave, porque individualmente poden apoiar a quen queiran, pero non utilizando as redes oficiais", avisa Leiceaga, quen pediu un informe a un experto informático porque "nin hai casualidades nin pode haber explicacións imposibles".

"NON ESTOU DISPOSTO A QUEDARME CALADO"

Así mesmo, Fernández Leiceaga demanda "xogo limpo" nun proceso que debe "ser exemplar", á vez que se vale das palabras de Villoslada para apuntar: "A mellor sacudida de modernidade que se lle pode dar ao partido é traballar pola unidade e a integración, e este tipo de prácticas só profundan na división".

"A miña campaña interna seguirá sendo fiel ao meu estilo: con propostas, seriedade e rigor. Agora ben, non estou disposto a quedarme calado diante arbitrariedades ou da utilización de ferramentas oficiais en favor dun candidato", advirte.

DESCULPAS

Ante esta denuncia, o PSdeG pediu desculpas este martes polo que cualificou coma un "erro" ao publicar na súa conta oficial unha mensaxe de apoio a Díaz Villoslada, despois de que Xoaquín Fernández Leiceaga criticase este feito.

Nun comunicado, o PSdeG recoñece que o luns publicou en Facebook a noticia dun encontro de Villoslada con militantes, "non no seu labor como deputado, senón como precandidato de primarias". "Un erro que foi emendado de inmediato e eliminado en canto fomos advertidos do mesmo", explica.

"Nin o equipo de redes do partido nin a súa dirección ordenaron esa publicación. O partido procedeu a eliminar tamén todos os administradores e claves que puidesen estar abertas de anteriores etapas para evitar novos erros no acceso a estas contas", aseguran.

Así mesmo, o PSdeG lembra que ten "unha ampla bagaxe na organización de eleccións primarias que foron sempre un exemplo de transparencia e democracia interna da a sociedade e o resto de forzas políticas", mentres que afirma que "a neutralidade do proceso é unha garantía contrastada".

GONZALO CABALLERO TAMÉN PIDE "NEUTRALIDADE"

O tamén precandidato á secretaría xeral do PSdeG Gonzalo Caballero pediu á xestora "neutralidade" e que vele pola "limpeza" para que "os órganos do partido non impulsen unha candidatura determinada".

Caballero empraza ao partido a garantir "a súa neutralidade absoluta" e a "igualdade de oportunidades entre todos os candidatos", pois "este tipo de erros poden facer percibir que existe unha candidatura con maiores conexións co aparello do partido que o resto".

A este respecto, reclama un debate "en positivo" no que dialogar sobre "ideas" e "proxectos", á vez que confía en que "non se produzan novos erros" e mostra a súa aposta por traballar "desde abaixo cara arriba".