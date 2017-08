O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo incorpora unha nova técnica de diagnóstico do cancro

O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) convértese nun dos primeiros no mundo en incorporar MR-CAT, unha nova técnica de diagnóstico por resonancia deseñada por Philips que supón un "salto cualitativo" para planificar os tratamentos de radioterapia.

MR-CAT, o novo sistema de diagnóstico de cancro no CHUVI | Fonte: Europa Press

Este sistema supón un "importante avance", segundo a Xunta, tanto para os profesionais como para os pacientes de oncoloxía e pon ao Chuvi na "vangarda mundial" do tratamento do cancro.

O MR-CAT está instalado no Hospital Álvaro Cunqueiro e as planificacións de radioterapia realizaranse, posteriormente, no Hospital do Meixoeiro.

Ata agora, a planificación da radioterapia baseábase na combinación de dúas probas de diagnóstico por imaxe: a resonancia magnética (RM), que permite delimitar a zona tumoral a irradiar, e a tomografía computerizada (TC), que cuantifica a dose de radiación a aplicar. O novo sistema combina ambas utilizando unicamente a resonancia para determinar o tratamento que se vai a administrar.

AFORRO DE RADIACIÓN

O xefe de servizo de Radiofísica do Chuvi, Manuel Salgado, valorou que a resonancia é unha modalidade de imaxe "da que xa non se pode prescindir" neste ámbito, e afirmou que, anteriormente, coa realización de dúas imaxes, era "inevitable" que fosen distintas e que, por iso, "non era fácil" facer unha correlación de ambas.

"Non se pode obviar que isto facilita o traballo, xa que se evita unha visita do paciente ao hospital, co aforro consecuente dunha dose de radiación, xa que non hai que facerlle a tomografía computerizada", afirmou o responsable.

O MR-CAT está a utilizarse "con éxito" nos tumores de próstata, segundo informou a Xunta. Salgado, pola súa banda, asegurou que non descartan utilizalo noutras patoloxías.