Activo un incendio nas proximidades da urbanización de Aldea Nova (Ames), pero sen risco para casas

Un incendio forestal atópase activo nas proximidades da urbanización de Aldea Nova, en Ames (A Coruña), aínda que as casas non corren perigo e non se desaloxaron a veciños.

Diso informaron fontes da Consellería de Medio Rural a Europa Press, que sinalan que o lume se iniciou ás 16,49 horas na parroquia de Trasmonte, e polo momento non hai estimacións de superficie queimada.

Os operarios de extinción encargáronse de apagar "primeiro" o flanco que se atopaba máis próximo ás vivendas, polo que non están en risco, segundo detallan as mesmas fontes. Nas tarefas de extinción traballan cinco helicópteros, dúas motobombas, seis brigadas e un axente.