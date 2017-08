Veloso arrasa na crono final

“Hoxe quería mostrar que onte foi un mal momento, pero que fixen as cousas ben e ás veces estas cousas pasan no ciclismo, o que fai que o ciclismo sexa tan bonito”. Fallou na tentativa de gañar a súa terceira Grandíssima por un mal día, que coincidiu coa etapa raíña do luns, pero Gustavo César Veloso (W52-FC Porto) marcha da 79ª edición da Volta a Portugal con dúas vitorias de etapa.



Para resarcirse do fallo anterior, Gustavo Veloso impúxose na tirada final, etapa contra o reloxo de 20,3 quilómetros con saída e chegada en Viseu. Fíxoo cun tempo de 26 minutos e a 46,385 kms/h, quince segundos máis rápido que o segundo, o líder e vencedor final da Volta, o seu compañeiro de equipo Raúl Alarcón. Demostración de calidade do arousán para despexar dúbidas.



Terceiro foi o outro ciclista galego, Álex Marque (Sporting-Tavira), a 18 segundos do seu amigo Veloso. Co resultado na crono, o estradense, vencedor da Volta no 2013, ascendeu dous postos na xeral para rematar quinto na clasificación final, a 7,10 de Raúl Alarcón.



“Fico contento e feliz por el [Raúl Alarcón]. Hai uns anos, el estaba para deixar a bicicleta. As persoas non o saben, pero el estaba a limpar coches e cando me dixeron que viña para o equipo, toda a xente apostou por el e para min é case coma un fillo deportivo. Teño uns cantos, por iso me chaman Papá Veloso. E cando eu non gaño, se gaña un deses fillos, é como se gañase eu”, revelou o ciclista arousán na RTP.



“Estas palabras del son moi importantes. Eu teño moito que agradecerlle… É un grandísimo compañeiro, pero sobre todo un grande amigo. Nunca competimos entre nós, tentamos facer sempre o mellor posíbel para conseguirmos a vitoria final da xeral, pois o importante era que ficase no equipo”, correspondeulle Raúl Alarcón.

Gustavo Veloso, no podio cos seus fillos tras gañar a CRI en Viseu. | Fonte: volta-portugal.com

Deste xeito, Gustavo César Veloso, de 37 anos, vencedor da Grandíssima no 2014 e 2015 e segundo no 2013 e 2016, remata a 79ª edición da Volta a Portugal (90 anos de historia) con dúas vitorias de etapa, a quinta en Viana do Castelo e esta última, CRI en Viseu. Ademáis, foi segundo na sétima etapa, con final no Santuário Nossa Senhora Assunçao.



Clasificación xeral final:



1º Raúl Alarcón (W52-FC Porto) 41h:46:14

2º Amaro Antunes (W52-FC Porto) a 1,23

3º Vicente de Mateos (Louletano) a 5,25

4º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) a 5,54

5º Álex Marque (Sporting-Tavira) a 7,10

6º António Carvalho (W52-FC Porto) a 7,25

7º João Benta (RP-Boavista) a 7,54

8º Henrique Casimiro (Efapel) a 8,11

9º Sérgio Paulinho (Efapel) a 8,36

24º Gustavo Veloso (W52-FC Porto), a 42,09