Feridas seis persoas nun accidente de tráfico con varios vehículos implicados en Melide (A Coruña)

Un total de seis persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados tres turismos na AC-840, á altura da localidade de Melide.

Aínda que todos os feridos foron evacuados ata o centro hospitalario de referencia polo persoal do 061 Urxencias Sanitarias, aparentemente, ningún deles revestía gravidade.

Segundo informou o CIAE 112 Galicia, o accidente ocorreu a escasos minutos das 20,00 horas do martes, cando un particular avisou ao CAE 112 Galicia de que se acababa de producir un accidente con varios turismos e varios feridos.

A partir de aí, o persoal do Centro Integrado ás Emerxencias do 112 puxo os feitos en coñecemento do persoal sanitario, dos axentes de Tráfico e da Policía Local. Tamén, se informou aos Bombeiros de Arzúa, Protección Civil da localidade e ao persoal do servizo de mantemento da estrada.

DOUS FERIDOS EN LOBEIRA (OURENSE)

Por outra banda, o CIAE informou tamén de que efectivos do GES de Lobios liberaron aos dous ocupantes dun turismo que, tras saírse da vía, envorcou, no concello ourensán de Lobeira.

Técnicos sanitarios informaron o accidente, que tivo lugar na estrada que une Lobeira coa Parada do Monte, ás 20,00 horas.

Así, nada máis recibir o aviso e indicar que había persoas atrapadas, enseguida, alertouse aos efectivos do GES e aos axentes de Tráfico. Unha vez liberados, os feridos foron trasladados en senllas ambulancias do 061-Urxencias Sanitarias.