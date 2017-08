Unha moza resulta ferida nun accidente de tráfico en Ordes (A Coruña)

Unha muller resultou ferida ao saírse da vía co vehículo que conducía no concello coruñés de Ordes. En concreto, á altura do número nove da rúa Recreo, saltouse un stop e chocou contra un muro.

Segundo informou o Centro Integrado ás Emerxencias do 112 Galicia, o accidente tivo lugar ás 2,30 horas desta madrugada, momento no que pasou aviso ao 061-Urxencias Sanitarias.

Testemuñas que presenciaron o accidente indicaron que, debido ao impacto, saía fume do coche, que podía empezar a arder. Por iso, ademais de alertar á Policía Local informouse tamén da situación aos Bombeiros de Ordes que, enseguida, achegáronse ao momento.