Unhas 32.000 persoas visitaron os centros de interpretación do Camiño de Santiago no que vai de ano

Unhas 32.000 persoas visitaron no que vai de ano os diferentes centros de interpretación do Camiño de Santiago, que se sitúan en tres das rutas xacobeas e nas inmediacións da Praza do Obradoiro de Santiago.

Peregrinos ante a Oficina de Recepción do Peregrino | Fonte: Europa Press

Nun comunicado remitido aos medios, a Xunta explicou que este tipo de centros están xestionados por Turismo de Galicia e o seu obxectivo é "dar valor engadido" á peregrinación, "xa que brindan aos camiñantes apoio, información e contidos complementarios" que lles axudan a "comprender e coñecer máis" este itinerario.

Así pois, Galicia conta con catro centros de interpretación entre a provincia da Coruña e Lugo, pertencentes ao Camiño Francés, ao Camiño do Norte e ao Camiño Primitivo. Ademais, o Centro Internacional de Acollida ao Peregrino acolle o cuarto centro, que, no que vai de 2017, recibiu a máis de 10.000 peregrinos.

En concreto, o centro do Cebreiro (Camiño Francés) foi o que máis camiñantes recibiu xa que supera as 12.000 visitas. Ademais, segundo explicou o Goberno galego, leste é a variante "máis seguida" por quen decide realizar o Camiño e é que concentra o 60 por cento dos peregrinos.

Pola súa banda, as instalacións de Lugo (Camiño Primitivo) e de Mondoñedo (Camiño do Norte) recibiron máis de 6.300 e 2.300 visitas respectivamente.

MELLORAS

Con motivo do Xacobeo 2021, a Xunta desenvolveu diferentes actuacións como parte do Plan director e estratéxico do Camiño de Santiago, que inclúen proxectos como as piscinas do parque do Monte do Gozo, inauguradas recentemente.

Así pois, segundo explicou o Goberno autonómico, leváronse a cabo "numerosas iniciativas" como o mantemento viario, mellora da sinalización e seguridade viaria, potenciación dos valores patrimoniais, impulso da accesibilidade e sustentabilidade ambiental ou o fomento da investigación e cultura xacobea.