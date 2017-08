A deputada do BNG Noa Presas criticou este mércores a falta de xuíz substituto no Xulgado de Violencia de Xénero da Coruña, unha situación que "non é xustificable" e que supón un "absoluto agravio".

En declaracións aos xornalistas durante un acto simbólico celebrado ante os Xulgados da Coruña, a deputada nacionalista reclamou á Xunta que abandone o "pasotismo" e "plante cara" ao Goberno central para que substitúa as prazas de especialistas de violencia machista en Galicia.

"O debate non é técnico, senón político", asegurou a deputada nacionalista, que opina que a decisión de non cubrir a substitución en de o Xulgado de Violencia de Xénero da Coruña "non ten escusas".

Así, explicou que "hai posibilidades técnicas" para levar a cabo a substitución, e é que, segundo sinalou, "poderíase ter feito unha modificación orzamentaria ou un adianto dos orzamentos de 2017".

CIFRAS EN AUMENTO

O BNG optou por realizar un acto simbólico para denunciar o "absoluto agravio" no Xulgado da Coruña ante un caso de "gravidade". E para iso lembrou que o ano pasado houbo "ata 37 vítimas de violencia machista en España e no que vai de verán xa van 17".

Así mesmo, en referencia aos datos da Secretaría Xeral de Igualdade, Presas subliñou o aumento das denuncias de violencia machista en Galicia, sobre todo na Coruña e Pontevedra.