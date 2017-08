O BNG pide que a Fundación Franco sexa desafiuzada do Pazo de Meirás

O BNG pediu á Xunta que se sitúe en relación ao conflito xurdido co Pazo de Meirás, á vez que considera que a Fundación Francisco Franco "debe ser retirada e desafiuzada" de Meirás.

Pazo De Meirás | Fonte: Europa Press

A deputada nacionalista Noa Presas valorou o último comunicado da Fundación Franco, co que os nacionalistas se mostraron "absolutamente escandalizados".

Presas respondeu así tras o comunicado emitido o luns pola Fundación Francisco Franco no que pedía á "dereita covarde" defender á "media España vítima da Fronte Popular", no cal tamén aseguraba que o "ditador non fusilou a ninguén" nin ditou condenas á morte.

"Non sabemos que ten que dicir a Fundación para que salga o señor Feijóo a censurala", asegurou a nacionalista. "Non é de recibo que nunha presunta democracia teñamos que aguantar desculpas deste calado, que consideramos que son insultantes para todas as persoas e familiares deste país que foron vítimas da represión franquista", afirma.

Por iso, tras este conflito, o BNG considera que a Fundación Franco "debe ser retirada e desafiuzada" do Pazo de Meirás para que este sexa de uso e goce de todos os galegos.