Aumenta en cinco días o prazo medio de pago a autónomos en Galicia, ata os 64 días

Galicia aumentou en cinco días o prazo medio de pago a autónomos no primeiro semestre de 2017, con 64 días, fronte aos 59 do exercicio pasado, segundo os datos do informe ATA.

Así mesmo, este estudo tamén ofrece os datos por deputacións. Así, a da Coruña aumentou en 44 días o prazo desde o ano pasado, ata os 70. Tras ela, a de Pontevedra fíxoo en 34 xornadas, ata as 53; mentres que a de Ourense incrementouno en 10 días, situándose o prazo en 61. Só baixa a de Lugo, que pasou de 74 días no primeiro semestre de 2016 a 40 neste exercicio.

Ademais, o informe de ATA tamén sitúa a Vigo como o segundo Concello que ten un menor prazo de pago a provedores, con 19 días e só por detrás de Fuengirola. Na metade da táboa sitúanse A Coruña, con 56 días (fronte aos 70 de 2016); Lugo, con 108 (140 en 2016); Ourense, con 53 (45 en 2016); e Pontevedra, con 35 (42 en 2016).

A nivel nacional, o período medio de pago do conxunto das administracións públicas descendeu no primeiro semestre do ano só un día respecto dos prazos de decembro de 2016 ao pasar de 72 a 71 días.

O informe ATA destaca que, a pesar desta redución, o prazo no que os autónomos cobran as súas facturas segue sendo maior aos 30 días establecidos legalmente e que só as administracións autonómicas pagan en menor tempo. No caso de Murcia logrou reducir en 67 días no que vai de ano o período medio de pago, pasando dos 99 días de media en decembro de 2016 aos 32 de xuño de 2017.

O informe de morosidade do primeiro semestre sinala que por primeira vez as administracións autonómicas (54 días) pagan en menor tempo pero sen cumprir o que establece a lei (30 días), ao ser as únicas que reduciron os períodos medios de pago no que vai de ano, en 10 días, fronte ao aumento rexistrado tanto na administración central e na local.

Así, as administracións locais pagan de media as súas facturas aos autónomos en 88 días, oito días máis que os 80 que rexistraba en decembro de 2016, e a central en 68 días de media, cun aumento no período analizado por ATA de 25 días, pasando dos 43 días en decembro de 2016 aos 68 de xuño. ATA lembra que o Estado é a administración á que menos servizos prestan os autónomos.

CCAA QUE MÁIS TARDAN

Por comunidades autónomas, a Comunidade de Madrid e A Rioxa son as administracións que máis tardan en pagar aos autónomos, con 82 días de media, o que supón case tres meses. Séguenlles Cantabria, con 74 días de media, e Aragón e Galicia, ambas as con 64 días de media.

Pola contra, ATA valora o traballo de Navarra e Murcia, que cumpren cos prazos establecidos pola Lei de Morosidade e pagan aos seus provedores autónomos en 22 e 32 días de media, respectivamente.

De feito, unicamente catro administracións autonómicas aumentaron os períodos medios de pago no primeiro semestre do ano, destacando o caso de País Vasco, que pasou dos 30 días aos 49, polo que, a pesar de que ao comezo do ano cumpría co que establece a Lei de Morosidade, agora deixou de facelo.

A Rioxa tamén pasou dos 63 días en 2016 aos 82 no primeiro semestre do ano, á vez que o período incrementouse en nove días na Comunidade de Madrid (de 73 a 82 días) e en cinco en Galicia (de 59 a 64 días).

Pola súa banda, os maiores descensos en períodos medios de pago das administracións autonómicas rexistráronos, ademais de Murcia (-67 días), a Comunidade Valenciana (-40 días, pasando dos 95 aos 55 días) e Illas Baleares (-28 días, dos 84 aos 56 días, de media).

O informe de ATA reflicte tamén que o consello insular de Eivissa (11 días), xunto coas deputacións de Zamora e Salamanca (20 días), de Córdoba (21 días) e o cabido Insular da Gomera (21 días), son as que menos tempo fan esperar aos seus provedores, cumprindo a Lei de Morosidade con folgura ao pagar en menos de tres semanas.

Pola contra, a deputación provincial de Burgos eríxese como a peor pagadora, ao tardar de media 95 días en facer fronte ás facturas dos seus provedores, seguida do cabido insular del Hierro (78 días), o de Tenerife (77 días) e a deputación provincial da Coruña (70 días).

A MOROSIDADE PRIVADA SITÚASE EN 71 DÍAS

A morosidade entre empresas privadas (B2B), de media, establécese en 71 días. As empresas afincadas na Comunidade Autónoma de Navarra son as que antes pagan aos seus provedores con 63 días de demora, cumprindo practicamente cos que establece a Lei de Morosidade para empresas privadas (60 días). As empresas privadas de Estremadura son as que máis tempo medio de pago teñen con outras compañías (79 días).

Segundo o tamaño da empresa, de novo ls entidades de máis de 1.000 traballadores as que máis tardan en pagar as facturas pendentes (114 días de media).

Os autónomos durante o primeiro semestre do ano pagaron as súas débedas con outros autónomos nunha media de 40 días de prazo, mentres que as empresas de menos de nove traballadores pagan as súas facturas en 46 días. As firmas de entre 9 e 50 traballadores (52 días) tamén pagan en tempo as súas facturas con outras pequenas empresas ou autónomos.

Do seu lado, as sociedades de e 50 a 250 empregados tardan uns 66 días en pagar as facturas a outras empresas, mentres que as empresas de entre 250 e 1.000 traballadores e as de máis de 1.000, non satisfán as súas débedas cos seus provedores ata o catro meses (110 días de media de espera e 114, respectivamente).

GANDÍA, O CONCELLO MÁIS MOROSO DE ESPAÑA

Gandía é o concello máis moroso de España, xa que tarda unha media de 475 días en pagar aos autónomos que traballan para o Concello. Por detrás, sitúanse Xaén (473 días), Alxeciras (385 días), Parla (352 días), Telde (319 días), Jerez de la Frontera (277 días), Alcorcón (251 días), Chiclana de la Frontera (178 días), Vélez-Málaga (168 días) e Granada (164 días).

Pola contra, os concellos con menor prazo de pago a provedores son Fuengirola (9 días), Vigo (19 días), Cáceres (22 días), Málaga (22 días), Dos Hermanas (25 días), Segovia (24 días), Hospitalet de Llobregat (24 días), Badaxoz (24 días), Cidade Real (25 días) e Barcelona (27 días).