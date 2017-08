O tres aeroportos galegos rexistraron en xullo un aumento de pasaxeiros, encabezados por Vigo

O tres aeroportos galegos rexistraron no mes de xullo un crecemento de pasaxeiros, aínda que Vigo encabeza a maior porcentaxe cun aumento do 10,9% en relación ao mesmo período do ano anterior, segundo as estatísticas feitas públicas por Aena.

Pasaxeiros Embarcan No Aeroporto De Lavacolla | Fonte: Europa Press

En concreto, a cifra de pasaxeiros situouse neste aeroporto en 113.046, un 10,9% máis en relación a xullo do ano pasado. En Santiago, este crecemento foi do 4%, aínda que o volume de pasaxeiros situouse en 271.943 persoas.

En canto ao Aeroporto da Coruña, rexistrou máis de 110.000 pasaxeiros en xullo, un 5,8% máis. Destes viaxeiros, 109.570 utilizaron voos comerciais, dos que 97.282 son traxectos nacionais e 12.288 traxectos internacionais, segundo precisa Aena.

OPERACIÓNS

En relación ás operacións, en Vigo movéronse 1.258 naves, un 3,4% máis, mentres que en mercadorías a cifra elevouse a 59 toneladas, cun aumento do 51,9% en relación a xullo do ano pasado.

En Santiago, as operacións de naves foron un total de 2.072, cun descenso do 1,1%, mentres que se moveron 231 toneladas de carga, un 47,1% máis en relación ao período do ano anterior.

No caso das operacións, en Alvedro rexistráronse 1.411 voos, un -12,1% menos. Deles, 935 foron voos comerciais.

Destes movementos, 780 corresponden a operacións nacionais e 155 a internacionais. O tráfico de mercadorías moveu na terminal coruñesa máis de 14 toneladas durante o sétimo mes do ano, un 8,7% máis.