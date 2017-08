Liberados unha muller e o seu bebé en Castro Caldelas (Ourense) tras envorcar o seu vehículo

Unha muller e o seu bebé necesitaron ser liberados do seu vehículo despois de quedar atrapados ao envorcar en Castro Caldelas (Ourense) sobre as 6,50 horas deste xoves.

Segundo informa o 112 Galicia, unha vez liberados, os dous feridos foron trasladados a un centro hospitalario polo persoal sanitario.

Tras a alerta dun particular, o 112 deu aviso a 061, efectivos do GES de Castro Caldelas e aos axentes de Garda Civil de Tráfico.

Así mesmo, un condutor foi excarcerado na a tarde do mércores en Celanova (Ourense) tras saírse da vía e envorcar co seu vehículo na avenida López Blanco, enfronte do cuartel da Garda Civil. O home foi trasladado en ambulancia ao hospital, mentres que o 112 sinala que estaba estable e consciente.

Por outra banda, unha nena resultou ferida leve na noite do mércores no choque entre dous turismos na glorieta de Goial, dirección A Gándara, en Ferrol.