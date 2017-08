Un neno de 2 anos leva 451 días agardando por unha resonancia magnética no Sergas

A.R.R. é nai dun cativo de tan só 2 anos de idade con posible macrocefalia progresiva. O 23 de maio de 2016, o pediatra solicitou a realización dunha resonancia magnética para o cativo, que naquel momento tiña 13 meses de idade. O pequeno e a súa nai seguen aínda hoxe agardando pola proba, 451 despois. A denuncia da nai é trasladada agora pola Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago), onde se ten que realizar a resonancia.

Ante esta demora, a nai xa ten presentados varios escritos no Servizo de Atención ao Doente, os días 7 de novembro de 2016 e 15 de febreiro, 27 de abril e 31 de xullo de 2017, nos que se fixo constar ademais que xa había fixadas datas co médico para a consulta dos resultados da resonancia, o 6 de febreiro e o 18 de maio deste ano. O cativo, a nai e o pediatra seguen agardando pola proba.

A resposta do Sergas sempre foi a mesma: "Valorado o historial clínico do paciente por facultativos especialistas, estimaron que non ten prioridade preferente. A citación se fará en función da antigüidade da súa inclusión en lista de espera e en función dos recursos planificados", reprodúcese na denuncia agora presentada pola Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS.

Este colectivo denuncia o que entende como "a vulneración do dereito dos pacientes para recibir asistencia sanitaria en tempos razoables e o desamparo legal para facelo valer ante a Administración sanitaria".

"A denuncia de A.R.R. pon de manifesto que se está producindo un intolerable desamparo legal de innumerables pacientes que non temos asignada cita preferente ou con data recomendada polo facultativo para unha proba diagnóstica ou consulta externa, sen que teñamos forma de facer valer o dereito para recibir o tratamento necesario nun período de tempo predeterminado e rápido aplicado a cada unha das súas fases, como se recolle no artigo 7 da Carta Europea dos Dereitos dos Pacientes", advirte Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS.

DENUNCIAN MANIPULACIÓN DAS LISTAS DE ESPERA

O colectivo denuncia ademais que o caso deste cativo demostra que os pacientes na súa mesma situación "non están sendo considerados aos efectos do cómputo dos tempos medios de espera que se publican semestralmente polo Sergas", xa que só se computan aquelas consultas e probas asignadas, non as que quedan pendentes dunha chamada para establecer a data da cita pendente solicitada, coma neste caso.

Deste xeito, "non só se vulnera o noso dereito a unha atención rápida ou en tempos razoables, senón que ademais falsean os datos das listas de espera publicadas omitindo como pendentes aqueles que non temos fixada a data e que, polo tanto, non figuramos en ningún tramo de espera", advirte a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS.

Tamén alertan de que todos os pacientes que non teñan asignada preferencia están "destinados, ao igual que o fillo de A.R.R., a engrosar unha lista de espera" na que poden "permanecer meses ou anos agardando recibir a asistencia solicitada clinicamente".

"O Sergas, desde o ano 2008, no que se publica a Lei de Saúde de Galicia, mantén a poboación galega que non precise atención cirúrxica sen recoñecerlle tempos máximos de espera" nin "mecanismos xurídicos para que os pacientes poidan facer valer o dereito subxectivo que se lles recoñece legalmente", prosegue a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, que critica a "inseguridade xurídica" e a "arbitrariedade" nestes procesos.

Por todo isto, esixen que "se poña fin a este desamparo legal" mediante a aprobación de normas que establezan tempos máximos de espera garantidos para consultas externas e probas diagnósticas, e que se fixe a data da cita no mesmo momento que se produce a incorporación a unha lista de espera estrutural.