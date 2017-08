Alfonso Rueda descarta que a Xunta poida actuar se a Fundación Franco infrinxe a Lei de memoria histórica

O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tachou de "rechazables" as últimas afirmacións realizadas pola Fundación Franco, pero matizou que a Xunta de Galicia non ten competencias para actuar se esta organización infrinxe a Lei de Memoria Histórica.

En resposta a preguntas dos medios de comunicación, Alfonso Rueda asegurou que se "esas son as manifestacións da Fundación Francisco Franco, son absolutamente rechazables", en referencia a unha nota de prensa enviada pola entidade e na que se afirmaba que "Franco non fusilou a ninguén nin ditou condenas de morte" e que a organización ten que seguir o seu traballo para pór de relevo o "xenocidio de católicos" e as "vítimas" "da "Fronte Popular".

Con todo, afirma que a Xunta de Galicia ten que actuar segundo as súas competencias, e que sitúa en "garantir que a xestión do Pazo de Meirás se faga de acordo coa normativa do BIC", Ben de Interese Cultural. Neste sentido, lembrou que a administración autonómica abriu un expediente sancionador ao entender que non se estaba cumprindo o réxime de visitas ao Pazo --situado no municipio coruñés de Sada-- e engadiu que "se se determina que ten que acabar en sanción, acabará".

No entanto, descartou que a Xunta poida actuar noutros aspectos. "Non é a Xunta de Galicia a que ten que determinar se se está infrinxindo a Lei de memoria histórica, iso lle corresponde a outros estamentos e, por tanto, entendo que se iso se produce, son quen teñen que facelo", engadiu.

Ante as afirmacións da Fundación Franco, remarcou que, a día de hoxe, desde a Xunta non se ten constancia de que algún partido político, institución ou organización sindical "teña trasladado algún tipo de denuncia", remarcando que "poderían facelo a quen ten a responsabilidade de ditaminar se, efectivamente, está a infrinxirse a Lei de memoria histórica e actuar en competencia".

Como conclusión, Rueda aseverou que "a Xunta de Galicia está a exercer as súas competencias", e insistiu en mostrar o seu "rexeitamento" ás manifestacións da Fundación Franco, "se esas foron", as que recolleron os medios de comunicación.