UXT suspende os paros parciais de seguridade en Alvedro tras acordar con Eulen abrir un calendario de negociación

O sindicato UXT suspendeu os paros parciais convocados polos vixiantes de seguridade no aeroporto de Alvedro (A Coruña) a partir do 20 de agosto, tras unha reunión con Eulen Seguridade celebrada na xornada desta mañá entre ambas as partes.

Así o informou a Europa Press o portavoz da central sindical, Juan Carreira, tras concluír a reunión, á que seguirá outra pola tarde, a partir das 17,00 horas, no aeroporto de Santiago de Compostela coa empresa Prosegur.

O acordo, segundo informou o sindicato, inclúe a suspensión dos paros en Alvedro ata o 20 de setembro coa condición de establecer un calendario de negociación co comité de empresa durante o período de suspensión.

Así mesmo, explicou que, entre o cinco puntos acordados, estableceuse que mentres dure o período de suspensión abonarase unha dieta cando o persoal realice nove horas de quenda por atrasos de voos.

FORMACIÓN

Ademais, a empresa comprométese "a propor un calendario adecuado para realizar a formación de 2018". A iso, súmase "o abono dunha dieta nesta nómina polos días en que coincidiron días de traballo con formación durante o ano pasado".

Por último, o acordo establece que "se no período de suspensión alcanzásese un acordo o mesmo debería ser ratificado por máis do 50% do persoal", segundo informou o sindicato.

VALORACIÓN DE AENA

Tras o acordo alcanzado, fontes de Aena aseguraron a Europa Press que estiveron "moi involucrados" no conflito co obxectivo de tentar que as partes "se puxesen de acordo".

Antes desta reunión, UXT acusara ás empresas de pretender "vulnerar un dereito constitucional" dos traballadores ao establecer uns servizos mínimos do 95% en todos os horarios e quendas na Coruña, e do 100%, no caso de Prosegur.

Os vixiantes de seguridade dos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela convocaran paros parciais a partir do próximo 20 de agosto, para denunciar a "precarización das condicións laborais" e un modelo de sector baseado, segundo argumentaban, "na competencia sobre prezos".