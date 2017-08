Rajoy visita este venres o municipio coruñés de Padrón

O presidente do Goberno e do Partido Popular, Mariano Rajoy, visitará este venres 18 de agosto o municipio coruñés de Padrón xunto ao presidente do PP de Galicia e da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ambos os dirixentes estarán acompañados polo presidente do PP da Coruña, Diego Calvo, e o alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira.

Así, ás 11:00 horas, Rajoy realizará unha visita á Casa Consistorial e asinará no Libro de Honra para, posteriormente, dar un paseo pola localidade ata o Xardín Botánico.