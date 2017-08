As Forzas Armadas deron 81 avisos de lumes desde o inicio da operación 'Centinela Gallego' este verán

As Forzas Armadas despregadas en Galicia deron 81 avisos de lumes --31 conatos, 19 incendios e 31 queimas-- desde o inicio da operación 'Centinela Gallego', na que participan máis de 450 militares desde o pasado 15 de xullo.

Nun comunicado, o Ministerio de Defensa explicou que o balance desta operación é "positivo" xa que a "alerta temperá facilitada polas patrullas contribuíu á rápida actuación dos servizos de extinción da Xunta".

Así mesmo, destacou que a percepción cidadá e o seu apoio sobre as patrullas tamén é boa, xa que as súas tarefas de vixilancia e disuasión --en colaboración coas autoridades civís, as forzas e corpos de seguridade e os servizos da Xunta-- contribuíron á prevención de incendios forestais.

Ata a data, máis de 450 militares participaron na operación, na que os pertencentes á unidade da Brilat patrullaron as provincias de Pontevedra e Ourense; mentres que os efectivos do Terzo Norte de Infantaría de Mariña, con sede en Ferrol, fixeron o mesmo na da Coruña.

En comparación coa campaña de 2016, este ano queimáronse na zona onde actúan as patrullas militares un 70% menos.