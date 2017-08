Rueda confía en que Xustiza solucione o peche temporal do Xulgado de Violencia de Xénero da Coruña

O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegurou que desde o Ministerio de Xustiza afirmouse que se estaba en "conversacións" para destinar a maxistrados substitutos tanto aos Xulgados de Violencia de Xénero galegos como aos outros afectados, e confiou en que "así sexa".

O Partido Socialista denunciou o "peche temporal" ata o 13 de setembro do Xulgado de Violencia de Xénero da Coruña --un dos dous que existen en Galicia--, ao non destinarse a un xuíz substituto.

Preguntado respecto diso tras participar nun acto no concello do Pino, Rueda asegurou que lle deu traslado "persoalmente" ao Ministro de Xustiza, na última reunión que se celebrou en Madrid "a finais de xullo", da preocupación da Xunta por esta situación, "especialmente, pola situación dos Xulgados de Violencia de Xénero, tamén pola doutros Xulgados que ven afectados por esta falta de xuíces substitutos".

A continuación, engadiu que desde o Ministerio asegurouse "que estaba en conversacións para tentar solucionar o tema", polo que mostrou a súa "confianza" en que "así sexa".

"Nós trasladámoslle a nosa preocupación e, desde logo, a firmeza de que no que se refire a as nosas competencias, porque aquí cada un ten que actuar nas competencias que ten", incidiu Rueda, quen remarcou que a Xunta vai cumprir as que lle corresponden, dedicando "máis dun millón de euros ao ano a reforzar o persoal nos Xulgados galegos que non son xuíces, fiscais ou letrados da administración de Xustiza", posto que ésto último correspóndelle ao Ministerio.

Así, engadiu que "hai prolongación de xornada nos dous Xulgados de Violencia de Xénero que existen en Galicia, por tanto, a Xunta de Galicia vai estar á altura do que se lle require na esfera das súas competencias, no que non son as súas competencias imos insistir diante de quen as ten para que este tema soluciónese.