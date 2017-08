Unha nena ferida nun accidente na autovía do Barbanza

Unha nena resultou ferida este xoves no choque entre dous turismos na autovía do Barbanza, á altura de Boiro (A Coruña), punto quilométrico 23.

Segundo informa o 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as 11,15 horas, e tanto un particular como o 061 informaron do sucedido.

Foron avisados, entre outros, axentes de Tráfico e de Protección Civil, bombeiros de Boiro e persoal do servizo de mantemento da estrada.