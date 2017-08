A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, criticou a "morneza" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, coa Fundación Franco que, segundo denunciou, pretende converter o Pazo de Meirás nun "parque temático do fascismo".

Declaracións Ana Pontón Homenaxe Alexándre Bóveda | Fonte: Europa Press

"Non é permitible, non é soportable ver como o Pazo de Meirás se quere converter nun parque temático franquista e iso faise coa conivencia das institucións neste caso democráticas", denunciou a líder do Bloque este xoves en Poio (Pontevedra) durante un acto en homenaxe a Alexandre Bóveda, político nacionalista fusilado o 17 de agosto de 1936.

Para Ana Pontón, o presidente da Xunta "non pode mirar para outro lado" ante esta situación. "A súa morneza neste asunto é a mesma que a de Trump coa súa reacción ante os ataques da dereita máis reaccionaria dos Estados Unidos", censurou para asegurar que iso "non se pode tolerar".

Por iso, considerou que a familia e a Fundación Francisco Franco deben ser "declaradas non gratas en Galicia". "Deben iniciarse os trámites para que se devolva o Pazo de Meirás ao pobo e deben porse en marcha todas as medidas para ilegalizar a Fundación Francisco Franco", subliñou.

HOMENAXE A ALEXANDRE BÓVEDA

Ana Pontón participou este xoves en Poio (Pontevedra) nos actos en homenaxe a Alexandre Bóveda, político nacionalista condenado á morte nun xuízo franquista e fusilado o 17 de agosto de 1936 polos sublevados.

Neste escenario, a líder do Bloque destacou que Bóveda é unha "referencia" para todos os nacionalistas xa que "xogou un papel fundamental na articulación do Partido Galeguista" e, especialmente, "nos estudos económicos sobre a viabilidade de Galicia e a necesidade de contar cunha facenda propia para administrar os recursos".

"Foi ese compromiso con Galicia o que levou a que fose asasinado neste lugar", manifestou desde A Caeira Ana Pontón, que asegurou que con esta homenaxe, o BNG busca lembrar "a todas as persoas que sufriron a represión franquista" en Galicia. "Segundo a única investigación en profundidade que se fixo, as persoas que foron fusiladas son case 5.000. Esas 5.000 persoas seguen esperando a que haxa xustiza, verdade e reparación", sinalou.

Por iso, avanzou que no próximo período de sesións, o BNG promoverá no Parlamento de Galicia o debate sobre unha lei galega de memoria histórica que "repare ás vítimas, que anule os xuízos franquistas, que poña en marcha unha política da memoria que implique a todas as institucións e que poña fin á laxa de silencio que leva tanto tempo instaurada".