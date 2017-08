SOS Sanidade Pública reclama a retirada da reforma da Lei Galega de Saúde

A Plataforma SOS Sanidade Pública reclamou a retirada da reforma da Lei Galega de Saúde ao entender que pretende o desmantelamento e a consolidación da privatización do Sistema sanitario galego, e anuncia o seu apoio ás mobilizacións que convoquen as xuntas de persoal das áreas sanitarias afectadas.

Desde a organización arguméntase que no anteproxecto de reforma recóllese que se desmantelarán as áreas sanitarias, para "baleirar de contido os Hospitais Comarcais, coa finalidade de concentrar os servizos sanitarios nos grandes hospitais". Esta medida supón, segundo a Plataforma, "unha barreira para o acceso da cidadanía á atención hospitalaria, especialmente á poboación rural e máis envellecida".

O rexeitamento da Plataforma tamén pivota sobre a idea de que se reduce a posibilidade de participación social na planificación, control e avaliación da actividade do sistema sanitario e dos centros asistenciais.

En terceiro lugar, a Plataforma asegura que se manterán as Estruturas de xestión integrada nas áreas sanitarias (EOXIS), "responsables da deterioración e marxinación da Atención Primaria, absorbida polas xerencias hospitalarias" no que definen como "hospitalcentrismo".

Na mesma liña, a Plataforma indica que o anteproxecto de reforma "legaliza de forma definitiva a privatización do SERGAS, consolidando a entrada do capital multinacional e das farmacéuticas, na xestión, docencia e investigación do sistema sanitario, sufragado con fondos públicos".

Por último, a organización alude a que se favorecería a "laboralización e precarización do persoal sanitario, así como o enchufismo na adxudicación das prazas".

Por estes motivos, SOS Sanidade Pública anuncia o seu apoio ás mobilizacións convocadas polas Xuntas de persoal das áreas sanitarias afectadas, que se lembra que contan coa colaboración das organizacións sindicais, sociais, profesionais e representantes institucionais destas áreas. Actuacións, apúntase, que concluirán nunha convocatoria de mobilización conxunta de toda Galicia.