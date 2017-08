O vigués investigado por receptación de moedas antigas adquirira máis de 2.400 por Internet

O veciño de Vigo, investigado pola receptación de máis de 400 moedas antigas procedentes de espolios de xacementos arqueolóxicos, adquirira a través de Internet máis de 2.400 pezas nos últimos dous anos, segundo confirmaron este xoves responsables da Garda Civil.

O tenente coronel Manuel Touceda, da Comandancia de Pontevedra, asinou este xoves, xunto co alcalde de Vigo, Abel Caballero, a acta de entrega das moedas recuperadas na cidade, que quedarán depositadas no museo municipal Quiñones de León.

Segundo lembrou Touceda, estas moedas, un total de 426, foron intervidas a un veciño da cidade, no marco dunha operación do Instituto Armado, derivada doutro operativo desenvolvido en Murcia. Nesa investigación, dirixida por un xulgado da localidade murciana de Mulas, detectouse a relación con este veciño de Vigo, que recibiría por correo un paquete con moedas antigas.

O equipo do Seprona da cidade olívica identificou a esta persoa, que utilizaba un pseudónimo en internet e que, nos últimos dous anos, adquirira 2.450 moedas a través da rede, sen ter licenza nin documentación que o acreditase como coleccionista ou anticuario.

A Garda Civil logrou recuperar agora 426 pezas, de gran importancia histórica, parte delas de época prerromana e romana, e algunhas medievais, cuxo valor económico oscila entre os 12 e os 130 euros.

Segundo os investigadores, as moedas proceden do espolio de xacementos arqueolóxicos de Levante, e mantense a operación aberta para, entre outras cousas, pescudar onde han ido a parar as outras 2.000 moedas adquiridas polo veciño de Vigo, investigado por un delito de receptación.

DEPÓSITO E EXPOSICIÓN

A subdelegada do Goberno na provincia de Pontevedra, Ana Ortiz, eloxiou e agradeceu o labor da Garda Civil na recuperación destas pezas, "que forman parte do patrimonio histórico", e confirmou que quedarán depositadas no Museo Quiñones de León de Vigo, a disposición da autoridade xudicial, e á espera de que sexan analizadas e catalogadas por técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta.

Nesa liña, o alcalde da cidade, Abel Caballero, destacou que as pezas, unha vez documentadas, e cando o xulgado así o permita, serán expostas na sala de arqueoloxía do museo, nun prazo non superior a 6 meses.