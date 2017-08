Galicia responde ao atentado de Barcelona con suspensión de actos e condenas unánimes

“Todo mi apoyo a las víctimas de Barcelona”, escribía Beatriz Mato e outros dirixentes do PPdeG como José Manuel Barreiro, que engadía “todos unidos contra el terrorismo” e “toda España es Barcelona”.

Atentado en Barcelona | Fonte: tv3

A Xunta anunciou a media tarde que “suspendemos todos os actos previstos para mañá”. O vicepresidente Alfonso Rueda indicou que “Barcelona únenos a todos fronte aos asasinos e en favor de todos os que loitan por derrotalos”. O presidente Nuñez Feijóo mostraba a súa confianza en todas as administracións involucradas na investigación.

Na Coruña, o concello, gobernado pola Marea Atlántica, cancelou os actos festivos de mañá. O venres as 12, pola contra, organiza un acto de condena do atentado en María Pita. O alcalde Xulio Ferreiro explicou que consistirá nun minuto de silencio. O mesmo sucederá noutras moitas localidades como Ourense, as 12 na Praza Maior para, en palabras do alcalde Jesús Vázquez, mostar a “súa total solidariedade coas vítimas”.

“O noso corazón con Catalunya. Toda a solidariedade e apoio ás vítimas e as súa familias” sinalaron dende o Bloque. En catalán En Marea escribiu “estem amb vosaltres, companys. Tota la nostra força en aquest moment difícil. Una abraçada molt forta!”. O PSdeG chamaba a unirnos “ á solidariedade e condena ao ataque en Barcelona” e manda ”apoio a familiares e achegados das vítimas e aos que loitan contra o terror”.

A única diferencia nas condenas polo de agora é nos símbolos empregados. Mentres que os mandatarios de dereitas tenden a pender lazos negros sobre a bandeira de España, os nacionalistas tenden a facelo sobre a bandeira independentista.