Deben os concellos galegos suspender as festas polos atentados?

Non sucedeu así en moitas outras localidades. Por poñer un exemplo tamén doutra cidade que vive estes días as súas festas, en Pontevedra celebrouse a verbena da Peregrina a pasada madrugada con total normalidade co concerto de Fangoria. A banda adicou a súa actuación as vítimas.

Palco das festas da Peregrina no que actuou Fangoria | Fonte: Rosa Lameiro

Ambientazo anoche en #Pontevedra, en la verbena de la #Peregrina . Y hoy continúa la fiesta, para niñxs y mayores 🎉 https://t.co/eMurCSHVun pic.twitter.com/v6c6BQAoau — Turismo Rías Baixas (@turisriasbaixas) 18 agosto 2017

Por todo o país están previsto para este serán multitude de celebracións e romerías. Mentres a maioría dos actos institucionais están en suspenso -incluídos o da Xunta- e moitos concellos convocaron minutos de silencio para as 12 do mediodía, a pregunta é se ten sentido continuar coas celebracións despois do sucedido en Barcelona e Cambrils.