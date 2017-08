O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, avisou de que España "non dará nin un paso atrás" na defensa dos seus "principios e valores" e trasladou o apoio do pobo galego ás vítimas, feridos e familiares afectados os atentados rexistrados en Cataluña.

Fotos Xunta. Concentración Atentado. | Fonte: Europa Press

"O noso corazón está con eles", manifestou o máximo mandatario autonómico, que asegurou que o pobo galego sente como "propio" a dor que sofren nesta xornada todos os cidadáns de Cataluña "que viron nas súas rúas estes asasinatos masivos e esta matanza yihadista".

Así mesmo, mostrou a súa plena "confianza" no labor das forzas e corpos de seguridade do Estado. "España é un país democrático, vaino a seguir sendo, é un país no que a liberdade de culto, relixiosa, ideolóxica, a liberdade política vai seguir predominando", deixou claro.

Nesta liña, lembrou que o español é un país con "aliados internacionais". "Da mesma forma que os británicos, os franceses ou os americanos sufriron estes atentados, imos seguir traballando todos xuntos na comunidade internacional para que os principios de liberdade e de respecto aos cidadáns e aos individuos prosperen no mundo", apuntou.

UNIDADE

Feijóo, ademais, explicou que se "extremarán os controis" e incrementarase " a vixilancia" xa que, como calquera cidadán europeo, os españois corren o risco "do fanatismo, do asasinato masivo" que "sofre" Europa.

"Imos seguir traballando, España sabe facelo, fíxoo durante moito tempo contra o terrorismo de ETA e seguirao facendo contra calquera outro tipo de terrorismo veña de onde veña", manifestou o presidente da Xunta que tamén incidiu na importancia da "unidade".

"É o momento de estar unidos. Xuntos seguiremos máis fortes", destacou antes de considerar necesario "centrarse e reflexionar sobre o verdadeiramente importante, que os españois estean unidos para defender a sociedade democrática e os valores occidentais".