A deputada no Parlamento de Cataluña pola Candidatura de Unidade Popular (CUP), Anna Gabriel, condenou os atentados ocorridos este xoves en Barcelona e en Cambrils, cualificándoos de "terrorismo fascista", e instou a "apostar polos dereitos humanos" e por "combater todos os signos de totalitarismo fascista veñan de onde veñan".

Tras participar na concentración de cinco minutos de silencio que tivo lugar fronte ao Concello de Santiago de Compostela (A Coruña), en declaracións aos medios de comunicación, asegurou que "toca agradecer todas as mostras de solidariedade e de apoio que están a chegar desde Santiago, desde Galicia, desde moitas partes do mundo".

En segundo lugar, puxo en valor "a solidariedade e o apoio coas vítimas, coas familias e con todas as veciñas da cidade que sufriron o horror". "En último lugar, e non porque sexa unha orde xerárquico", engadiu, "tócanos pensar e actuar con moitísimo rigor e con moitísima responsabilidade".

Anna Gabriel afirmou de forma tallante que "ésto é terrorismo fascista, chámeselle como se lle chame, e só necesita unha única resposta, apostar máis que nunca polos dereitos humanos, por combater todos os signos de totalitarismo fascista veñan de onde veñan", pedindo "non confundir en absoluto ao adversario e ao inimigo, que non son os veciños e as veciñas dos pobos".

A representante da CUP avogou, "en calquera caso", por "traballar para que a xeopolítica internacional non volva xerar nunca máis un escenario como estes", xa sexa nas "cidades de Europa ou sexa nos pobos e cidades de calquera parte do mundo".

Anna Gabriel concluíu agradecendo "tamén aos medios, especialmente aos que están a cubrir con responsabilidade os feitos, aqueles que entenderon que a necesidade é informar con sensibilidade e respecto, e que, por tanto, as malas prácticas xornalistas non tapen a aquelas que si están a actuar con total profesionalidade".