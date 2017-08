Nova campaña especial de Tráfico en Galicia

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) iniciará o vindeiro luns, día 21, unha campaña de control de velocidade que incidirá especialmente nas estradas convencionais as que dispoñen dun só carril en cada sentido e nas vías urbanas da comunidade galega, segundo informa a Delegación do Goberno en Galicia.

Control da Garda Civil de Tráfico en Galicia

Esta iniciativa forma parte da programación anual da DXT e manterase durante toda a semana, ata o domingo día 27 incluído, precisa. A campaña estará coordinada polas xefaturas provinciais de tráfico.

Segundo a Delegación do Goberno, "sempre que sexa posible, advertirase aos condutores da existencia próxima de controis, tanto a través dos paneis de sinalización variable como das pantallas alfanuméricas dos vehículos da Agrupación de Tráfico que estean nas inmediacións".

CONCIENCIACIÓN

En todo caso, sinala que o desenvolvemento da campaña non suporá a diminución de vixilancia noutros lugares, "polo que nuns casos produciranse denuncias sen notificación inmediata e noutros se procederá á identificación do condutor e á notificación 'in situ', co fin de potenciar o efecto pedagóxico da concatenación infracción-denuncia", engade.

Sobre o obxectivo desta campaña, indica que se trata de "concienciar aos condutores da estreita relación entre unha velocidade inadecuada e os accidentes". Así, lembra que no 20% dos accidentes mortais rexistrados en vías interurbanas españolas "apreciouse a velocidade como factor concorrente".

COLABORACIÓN CON CONCELLOS

Tamén indica que no desenvolvemento da campaña potenciarase a colaboración cos concellos para realizar controis en zonas urbanas, "onde a velocidade é igualmente determinante por canto aumenta considerablemente o risco de morte dun peón tras ser atropelado", remarca.

Así, lembra que a partir de 80 quilómetros por hora" é practicamente imposible que un peón se salve dun atropelo, mentres que a unha velocidade de 30 quilómetros por hora o risco redúcese ao 10 por cento", explica.

CAMPAÑA ANTERIOR

Na campaña especial de control de velocidade desenvolvida en Galicia desde o 22 ata o 28 de agosto de 2016, controláronse 70.559 vehículos e formuláronse 2.451 denuncias.

En concreto, na provincia da Coruña controláronse 12.933 coches e houbo 312 denuncias; na de Lugo, un total de 16.089 controis e 927 denuncias; na de Ourense, 5.841 vehículos controlados con 332 denuncias e na de Pontevedra foron 880 os condutores denunciados mentres que os controis eleváronse a un total de 35.696.